Росія причетна до антипольських акцій в Україні – Євродепутат

Росія причетна до підтримки в Україні антипольських акцій та здійснює координацію агресивної інформаційної кампанії в мережі Інтернет проти України та інших західних держав. Як передає replyua.net з посиланням на «Укрінформ», відповідну точку зору оприлюднив депутат Європарламенту, заступник голови делегації парламентського співробітництва з Україною Міхал Боні. За його словами, Москва також безпосередньо впливає у кібепросторі на відносини України та Польщі. «У мене немає жодних ілюзій, що за різними антипольськими заходами в Україні стоять російські гроші», - заявив він.
Політик наголосив, що мова не йде, наприклад, про факт нещодавнього підпалу польської школи в Мостиськах на Львівщині, а про те, що після цього стосовно даної події у Twitter чи Facebook подавалися різні інтерпретації. Боні підкреслив: якби такого роду подія відбулася два чи три десятки років тому, то про це згадали б коротко на десятій сторінці газети - і не виникало б жодних суперечок
Міхал Боні підкреслив, що здійснюючи атаки або впливаючи на людей інформацією, в Росії прагнуть до зниження довіри і авторитету до української влади, президента, хочуть показати в максимально негативному світлі дії українців на Донбасі.