До Латвії прибули військові з Канади

На територію Латвії сьогодні, 10 червня, почали прибувати військові канадських збройних сил, які приєднаються до багатонаціональної бойової групи НАТО для несення служби в регіоні, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства оборони Латвії. У відомстві відмітили, що на даний момент до Адажської військової бази прибули вже півсотні військовослужбовців. Загалом же має приїхати до Латвії протягом тижня понад 100 солдатів з Канади. Крім того, в минулому місяці на територію Латвії було доставлено першу канадську військову техніку. В рамках проекту розширення присутності військових сил Північноатлантичного альянсу в Латвії розміститься нова бойова група. До неї увійдуть більше тисячі албанських, італійських, канадських, польських, словенських та іспанських військовослужбовців. Керуватиме бойовою групою Канада.
Варто нагадати, що в кінці 2016 року керівництво НАТО прийняло рішення посилити захист своїх східних кордонів. Зокрема, в рамках цього проекту нові підрозділи НАТО з травня поточного року почали розміщувати на території Польщі, Естонії, Литви та Латвії.