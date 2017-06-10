Меркель заявила про готовність розпочати переговори щодо Brexit

Німецький канцлер Ангела Меркель вважає, що на даний момент відсутні будь-які перешкоди щодо початку переговорного процесу з питання виходу Великобританії з Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Канцлер ФРН також відзначила, що вона сподівається на те, що Лондон дотримуватиметься графіку. За попередніми домовленостями, переговори розпочнуться вже 19 червня. Ангела Меркель висловила сподівання, що Сполучене Королівство і надалі буде хорошим партнером Європейського Союзу після завершення переговорного процесу. Щоправда раніше представник Європейської комісії Гюнтер Еттігер, який опікується питаннями бюджету, припустив, що переговори можуть не початися вчасно через результати позачергових парламентських виборів в Великобританії. Слід відмітити, що правляча партія консерваторів втратила свої колишні позиції та була змушена об’єднатися з представниками Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії для того, щоб створити коаліцію.
Нагадаємо, очікується, що основними спірними питаннями під час переговорів між Лондоном та Брюсселем стане питання фінансів та подальших прав британців та громадян ЄС після Brexit.