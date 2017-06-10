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Президент Болгарії хоче скасувати санкції проти Росії

Президент Болгарії хоче скасувати санкції проти Росії
Болгарський президент Румен Радев переконаний, що запроваджені проти Російської Федерації санкції жодної користі не принесли і заявив, що готовий підтримати будь-який акт про зняття обмежувальних заходів з Москви. Як інформує replyua.net, про це він заявив в ефірі болгарського каналу BTV. «Я із задоволенням підтримаю будь-які дії щодо скасування цих санкцій, але має бути зрозуміло, що президент самостійно не може ініціювати подібні дії», - зазначив болгарський лідер.

Однак, за його словами, механізм ЄС створений таким чином, що навіть одна країна може запустити процес скасування санкцій. Радев підкреслив, що рано чи пізно це станеться, тому що «взаємні обмежувальні заходи приносять тільки шкоду».

Раніше інтернет-портал Yahoo News , посилаючись на чиновника дипломатичної служби Деніела Фріда, який до відставки в лютому минулого року курирував у Держдепі питання санкцій політики, заявив, що відразу після церемонії інаугурації чинний глава Білого дому Дональд Трамп мав намір скасувати антиросійські санкції. Фрід зазначив, що протягом перших тижнів роботи нової адміністрації йому надійшло кілька панічних телефонних дзвінків від посадових осіб з проханням до нього зробити що-небудь, аби перешкодити пом'якшення санкцій тиску на Москву.
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