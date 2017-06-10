Болгарский президент ратует за полное снятие санкций с России

Румен Радев, президент Болгарии, заявил о том, что антироссийские санкции нужно срочно отменить, поскольку они никому не принесли пользы. Как информирует replyua.net, об этом болгарский глава заявил в интервью местному телеканалу BTV.
По словам Радева, он готов первым из европейских лидеров выступить за отмену антироссийских ограничений. «Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», подчеркнул президент Болгарии. По его словам, совсем скоро он проведет переговоры с российским коллегой Путиным, и он обязательно пригласит президента России в Болгарию. «Есть много вопросов, которые нужно обсудить», отметил Радев, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным.
Нужно отметить, что президент Болгарии является одним из немногих европейских лидеров, кто открыто выступ ил за отмену антироссийских санкций. В целом, практически все европейские государства и Соединенные Штаты уже озвучили четкую позицию по ограничениям против РФ – санкции будут сняты после выполнения Минских договоренностей.