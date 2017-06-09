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У Великобританії сформують після виборів новий уряд

У Великобританії сформують після виборів новий уряд
Прем’єр-міністр сполученого Королівства Тереза Мей повідомила про наміри оновити склад уряду після минулих позачергових парламентських виборів. інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну новину очільниця британського уряду розповіла після того, як вона обговорила це питання з королевою Єлизаветою ІІ і та дала свою згоду щодо рішення сформувати новий коаліційний уряд. Відомо, що новосформований уряд створить коаліція, до якої увійшла Консервативна партія та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії. Саме остання політсила має допомогти консерваторам компенсувати втрачені під час останніх парламентських виборів голоси виборців. Прем’єр-міністр Великобританії відмітила, що останні 2 роки зазначені політичні партії мали між собою міцні контакти, тому вона вважає, що представники політсили зможуть співпрацювати для благополуччя Великої Британії.

Варто нагадати, що на виборах, які відбулися 8 червня, правляча партія консерваторів отримала 318 мандатів, лейбористська партія – 261. Тобто формально представникам правлячої політсили дісталася перемога, однак вони не набрали необхідну більшість (330 з 650 мандатів), що мали раніше.
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