У Єврокомісії вважають, що на Вашингтон не можна покладатись як раніше

Керівник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що в Європі мають усвідомити власну відповідальність, адже покладатись, як раніше, на Сполучені Штати Америки, нині вже не можна, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Юнкер наголосив, що образ дій нинішнього американського президента Дональда Трампа стимулює Європу саме до цього. Єврокомісар відмітив, що «Європу не притиснули поки до стіни, але якщо скористатись фразою канцлера Німеччини Ангели Меркель, то мова йде про те, що Європа не може більше покладатись на США». Юнкер також вказав, що президент Сполучених Штатів Америки є партнером, «який не піддається простій якійсь кваліфікації, бо ж володіє ремеслом політики інакше, а не як представники європейського політикуму». Щоправда наостанок керівник Єврокомісії додав, що наразі інші можливості для союзу відсутні, зокрема і для США теж.
Варто нагадати, що напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель після проведення саміту країн Великої сімки в якості висновків зустрічей лідерів G7 зазначила, що на Вашингтон віднині не можна покластись як раніше. Щоправда згодом прес-служба канцлера розтлумачила заяву як таку, що не впливає на наміри Німеччини щодо трансатлантичного співробітництва.