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Эксперт: ситуацию в Великобритании спасет только широкая коалиция

Эксперт: ситуацию в Великобритании спасет только широкая коалиция
В Великобритании закончились парламентские выборы, результат которого оказался весьма неожиданным, ведь ни одна с партий не одержала уверенной победы и не может самостоятельно сформировать правительство, а значите единственным возможным путем является формирование широкой коалиции, только так можно избежать повторного тура выборов. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала экс-руководительница украинской службы BBC Элизабет Робсон.

По ее словам, партия нынешнего премьер-министра Терезы Мэй имеет большинство в парламенте, но этого недостаточно, чтобы быть мажоритарной, то есть против всех, потому что вообще в парламенте представлены 4-5 партий. Если все будут против нее, то она потеряет свое большинство. Есть вариант создания коалиции. Только никто не хочет быть в коалиции с консерваторами. Партия либерал-демократов очень честно работала с консерваторами, но в ответ они получили пощечину со стороны публики и потеряли много мест. На этот раз они больше выиграли, но не настолько, чтобы быть серьезным элементом в коалиции.

«Есть шотландцы. В них перед выборами было около 50 мест. Теперь – 30 с чем-то. Они могли бы создать коалицию с другой партией, но не с консерваторами. Шотландцы стоят на левоцентристских позициях, тогда как консерваторы после референдума пошли в сторону крайней «правой» политики. Еще есть маленькие партии, которые имеют только одного представителя в парламенте, поэтому, ситуация сложная», – резюмировала Элизабет Робсон.
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