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В ЕС не поддержали идею Порошенко выдавать жителями «Л/ДНР» паспорта старого образца

В ЕС не поддержали идею Порошенко выдавать жителями «Л/ДНР» паспорта старого образца
Хюг Мингарелли, председатель представительства Евросоюза в Украине, заявил, что в Брюсселе не готовы поддержать идею украинского президента Петра Порошенко, который предлагает выдавать жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса паспорта старого образца. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН.

Выступая сегодня в Киеве на церемонии выставки карикатур «Путь Украины к безвизовому режиму», европейский политик отметил, что для него лично, и для Евросоюза в частности, очень большая радость сообщить, что через два дня все граждане Украины, в частности, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, имели возможность без потребности оформлять визы путешествовать в тридцать стран западной Европы.

При этом Мингарелли отметил, что поддерживает идею о том, что совершенно все украинские граждане, в том числе те, которые живут в Крыму и на оккупированном Донбассе, имели право на путешествие в страны ЕС при наличии биометрического паспорта. «Часть представителей вашей власти утверждали, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не смогут сразу же путешествовать в ЕС без виз, но это не так.
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