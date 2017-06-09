У Польщі повідомили про зростання ризиків з боку Росії

Глава оборонного відомства Польщі Антоні Мацеревич повідомив про те, що для східного флангу Північноатлантичного альянсу зростає російська загроза, і вона збільшилася у зв’язку з запланованим проведенням військових навчань Росії та Білоусі вже в самий найближчий час. Про це інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Мацеревич зазначив, що на східному фланзі НАТО зростає активність російської авіації, і напруга стає дедалі більше. Міністр оборони Польщі при цьому не виключає, що після завершення спільних навчань частина військ Росія залишить на території Білорусі. «Існують побоювання, і це підтверджують численні міжнародні експерти, про можливість залишення частини збройних сил РФ, які візьмуть участь в навчанні Захід-2017, на території Білорусі», заявив Мацеревич.
Свого часу аналогічну думку висловила і литовський президент Даля Грібаускайте, відзначивши свою стурбованість у зв'язку з навчаннями. Проте на її висловлювання жорстко відреагували в Білорусі, заявивши, що країна веде мирну політику. Нагадаємо, що навчання Росії і Білорусі «Захід-2017» пройдуть у вересні цього року.