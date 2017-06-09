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У жовтні в Каталонії відбудеться сепаратистський референдум

У жовтні в Каталонії відбудеться сепаратистський референдум
Глава уряду іспанської автономної області Каталонія Карлес Пучдемон повідомив про прийняте рішення провести першого жовтня поточного року референдум про незалежність. Як інформує replyua.net, про це передало іспанське авторитетне видання El Mundo. Проте каталонський прем’єр анонсував проведення референдуму, не погодивши це рішення з іспанською владою. Через це Конституційний суд може скасувати проведення референдуму.

Питання, яке буде поставлене перед учасниками референдуму, звучатиме так: «Чи хочете ви, аби Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?». За словами Пудчемона, для переговорів з Мадридом «двері будуть до останнього відчиненими», однак вони не будуть проводитися в односторонньому порядку.

Дещо подібна ситуація в Каталонії склалася два роки тому восени. На той час вищий законодавчий орган цього іспанського регіону підтримав резолюцію, яка дала старт «процесу формування незалежної держави з республіканською формою правління». Однак за кілька днів уряд Іспанії подало до Конституційного суду скаргу на дану резолюцію, а на початку грудня того ж року суд визнав резолюцію незаконною і скасував її.
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