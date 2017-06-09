Минобороны Польши: угроза со стороны РФ становится слишком высокой

Антони Мацеревич, министр обороны Польши, заявил о том, что для восточного фланга Североатлантического альянса возрастает российская угроза, и она увеличилась из-за военных учений, которые проведут Россия и Беларусь уже в самое ближайшее время.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Мацеревич отметил, что на восточном фланге НАТО возрастает активность российской авиации, и напряжение постоянно растет. Министр обороны Польши при этом не исключает, что после завершения совместных учений часть войск Россия оставит на территории Беларуси. «Существуют опасения, и это подтверждают многие международные эксперты, о возможности оставления части вооруженных сил РФ, которые примут участие в учении Запад-2017, на территории Беларуси», заявил Мацеревич.
Ранее похожее мнение высказала и Даля Грибаускайте, президент Литвы, отметив свою обеспокоенность в связи с учениями. Однако на ее высказывание жестко отреагировали в Беларуси, заявив, что страна ведет мирную политику. Напомним, что учения России и Беларуси «Запад-2017» пройдут в сентябре этого года.