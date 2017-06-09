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Поліцейські підірвали два автомобілі біля американського посольства у Лондоні

Поліцейські підірвали два автомобілі біля американського посольства у Лондоні
У Лондоні біля американського дипломатичного представництва прогримів вибух, який спричинив паніку серед місцевого населення. Як повідомляє replyua.net, чутки про терористичний акт не підтвердилися. Два автомобіля біля посольства Сполучених Штатів Америки у Великій Британії були підірвані поліцією.

Після отримання сигналу про два автомобілі, які залишили без нагляду поруч з будівлею диппредставництва США, лондонська поліція прийняла рішення не ризикувати і здійснила контрольований вибух. Кому належали визрівання поліцейськими автомобілі, поки невідомо.

Нагадаємо, що минулого тижня в Лондоні стався подвійний теракт. Спочатку на Лондонському мосту вантажівка влетіла в натовп людей, а трохи згодом в іншому районі міста група терористів напала з ножами на перехожих. В результаті загинули семеро людей, близько півсотні зазнали поранень. 8 червня ще один вибух прогримів біля посольства США в Києві. Спочатку українські правоохоронці назвали подію терактом, але пізніше перекваліфікувала в хуліганство. Розслідування показало, що вибухнуло пристрій було малопотужним і не представляло загрози для життя людей.
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