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Вибори до британського парламенту стали розчаруванням для правлячої партії

Вибори до британського парламенту стали розчаруванням для правлячої партії
Позачергові парламентські вибори, оголошені в середині квітня, відбулися напередодні в Великобританії, інформує replyua.net. За інформацією екзитполів, перемогу на виборах отримали консерватори. З іншого боку, консервативна більшість в парламенті на виборах втратила підтримку. Очікуване прем'єр-міністром зміцнення позицій в парламенті перед переговорами щодо Brexit реалізувати не вдалося.

Дослідження для визначення попередніх підсумків виборів біля виборчих дільниць проводили спільно ВВС, ІTV і Sky. Згідно з отриманими результатами, в Палаті громад торі зможуть розраховувати на 318 місць, що на 13 мандатів менше, ніж в попередньому складі парламенту. Лейбористи імовірно отримають 267 місць, тобто зможуть збільшити свою присутність на 35 членів парламенту. Ліберальні демократи будуть представлені в парламенті 11 депутатами.

Для формування абсолютної більшості в нижній палаті парламенту політична сила повинна на виборах отримати 326 місць. Таким чином, можна сказати, що консерватори після проведених виборів втратили більшість у парламенті, хоча спочатку розраховували на протилежний результат.
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