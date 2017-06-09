Вибори до британського парламенту стали розчаруванням для правлячої партії

Позачергові парламентські вибори, оголошені в середині квітня, відбулися напередодні в Великобританії, інформує replyua.net. За інформацією екзитполів, перемогу на виборах отримали консерватори. З іншого боку, консервативна більшість в парламенті на виборах втратила підтримку. Очікуване прем'єр-міністром зміцнення позицій в парламенті перед переговорами щодо Brexit реалізувати не вдалося.
Дослідження для визначення попередніх підсумків виборів біля виборчих дільниць проводили спільно ВВС, ІTV і Sky. Згідно з отриманими результатами, в Палаті громад торі зможуть розраховувати на 318 місць, що на 13 мандатів менше, ніж в попередньому складі парламенту. Лейбористи імовірно отримають 267 місць, тобто зможуть збільшити свою присутність на 35 членів парламенту. Ліберальні демократи будуть представлені в парламенті 11 депутатами.
Для формування абсолютної більшості в нижній палаті парламенту політична сила повинна на виборах отримати 326 місць. Таким чином, можна сказати, що консерватори після проведених виборів втратили більшість у парламенті, хоча спочатку розраховували на протилежний результат.