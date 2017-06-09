Манн: великая англо-саксонская нация опустилась до ничтожества

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал итоги выборов в Великобритании. Как передает replyua.net, Манн отметил, что надежды тори так и не оправдались, хотя все опросы были в их пользу.
«Консерваторы теряют около 17 мест в Парламенте и не смогут сформировать правительство самостоятельно. Очень печально, что великая англо-саксонская нация опустилась до такого ничтожества, что выбирают коммунистов и дорогу распада и самоликвидации, а не путь процветания», пишет израильский эксперт. По его словам, в Великобритании даже от англо-саксонской партии уже ничего не осталось, поскольку вторую по величине партию в этой стране возглавляет еврей, если его можно так назвать, которого в Израиле все зовут выродком.
«По-моему, избрание такого чудовища - еще большее унижение, чем просто выродиться», подчеркнул Соломон Манн. Напомним, что накануне в Великобритании прошли досрочные выборы.