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На аукционе в Германии продают картины Гитлера

На аукционе в Германии продают картины Гитлера
На аукционных торгах в Германии будут выставлены на продажу картины Адольфа Гитлера, который оставил след в истории отнюдь не своим творчеством.

Как информирует replyua.net, глава Третьего Рейха очень любил живопись, причем с самого детства, однако он не смог поступить в академию искусств, хотя предпринял несколько попыток. В архиве организаторов аукциона находится сразу четырнадцать полотен, среди них есть наброски и полноценные работы с подписью автора. Согласно данным немецких СМИ, стоимость каждого полотна базируется в рамках от одной до 50 тысяч долларов, а окончательную стоимость определят торги. Напомним, что ранее на аукционе был продан личный телефон фюрера.

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, выложил за телефон 240 тысяч долларов. Кроме того, немецкие источники рассказали, что недавно началась продажа книги за авторством Адольфа Гитлера. Она называется «Гитлер. Моя борьба. Критическое издание». После издания этого произведения многие страны запретили его к продаже и отправили в списки запрещенных публикаций.
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