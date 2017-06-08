Американські та європейські військові візьмуть участь у масштабних навчаннях біля кордону з Україною

Військові США візьмуть участь у великомасштабних військових навчаннях, які будуть відбуватися на території Болгарії, Угорщини та Румунії. Як інформує replyua.net, про це повідомили зі штаб-квартири Командування США в Європі у німецькому Штутгарті.
«Багатонаціональні навчання Saber Guardian-2017 під керівництвом Командування США в Європі будуть проходити в Болгарії, Угорщині і Румунії з 11 по 20 липня», - наголошується в повідомленні. Водночас підкреслюється, що це найбільші за їх історію маневри і наймасштабніші з тих, які організовані поточного літа в Європі. До участі у них буде залучено близько 25 тис. військовослужбовців з 23 країн-союзників і партнерів. Відпрацьовуватися будуть основні моменти можливостей стримування, а саме здатність до проведення масштабної операції «в будь-який момент часу в будь-якому місці в Європі».
Враховуючи те, що в літній період пройде відразу кілька навчань, їх поєднання також дасть можливість забезпечити «повний спектр військових місій з підтримкою безпеки і стабільності в регіоні Чорного моря», - додали в штаб-квартирі. Всього влітку на чорноморському «театрі» в навчаннях візьмуть понад 40 тис. Солдатів. Дані маневри проводяться щорічно з 2013 року, вони проходили в Болгарії, Румунії та Україні.