Смоленська катастрофа: у Москві назвали винних

Екіпажу польського президентського літака Ту-154, який розбився в 2010 році під Смоленськом, було відомо про невідповідні для посадки метеоумовах на аеродромі. Як повідомляє replyua.net, про це інтерв'ю РІА Новини заявив голова технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету (МАК) з розслідування катастрофи Олексій Морозов.
«До екіпажу була доведена інформація про невідповідність метеоумов на аеродромі для здійснення посадки. Керівництво іноземних повітряних суден приймає самостійне рішення про можливість посадки з покладанням на себе повної відповідальності за прийняте рішення», - заявив він. За його словами, причинно-наслідкового зв'язку між діями диспетчерів і подією в ході роботи технічної комісії нібито не було виявлено.
Свого часу Ева Бялик, яка є представником Національної прокуратури Польщі, заявила, що в труні генерала Броніслава Квятковського, який загинув в Смоленській катастрофі 10 квітня 2010 року, було знайдено останки інших людей. Як повідомило Польське радіо, таким чином у прокуратурі прокоментували інформацію видання Fakt, згідно якої в труні командувача Збройних сил Польщі були останки тіл 7 інших жертв авіакатастрофи.