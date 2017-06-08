Терезі Мей варто готуватися до неприємних сюрпризів під час виборів до британського парламенту

Сьогодні у Великобританії відбудуться позачергові парламентські вибори, про проведення яких лідер британських консерваторів, прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила 18 квітня, передає replyua.net. Спочатку волевиявлення планувалося як спосіб зміцнення позицій консерваторів і глави уряду перед доленосними для країни переговорами по Brexit. Експерти допускають, що результат голосування може виявитися прямо протилежним.
Протягом останніх днів однією з головних тем, яка обговорювалася в рамках кампанії, стала ситуація з безпекою. Видання The Atlantic пише, що серія терористичних атак в Великобританії, ймовірно, вплине на рішення виборців на сьогоднішніх виборах. Опитування громадської думки свідчать, що тероризм сприймається британцями як друга за значимістю проблема, на першому місці у переліку складнощів - погіршення умов медичного обслуговування, замикає трійку лідерів проблема міграції.
Протягом минулих місяців у Великобританії сталися три теракти, останній відбувся в ніч на неділю в Лондоні: загинули 7 осіб, ще 48 отримали поранення. Увечері 22 травня вибух на критому стадіоні в Манчестері забрав життя 22 людей, поранення отримали 59 осіб. Терорист 22 березня протаранив на автомобілі натовп на Вестмінстерському мосту в центральній частині британської столиці, після чого смертельно поранив поліцейського. В ході березневої атаки загинули 6 осіб, включаючи самого терориста.