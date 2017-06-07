У ЄС почнуть перевіряти стан здоров’я всіх приїжджих

Урядові представники країн Європейського Союзу та Європейського парламенту почали підготовку великого переліку питань, на котрі в майбутньому будуть зобов’язані всі, хто приїжджатиме на територію ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Починаючи з 2020 року, всі громадяни третіх країн, які будуть перетинати кордон Європейського Союзу, муситимуть заповнювати онлайн-формуляр, який нагадує зразок аналогічного американського документу. Журналісти європейських видань, які мали змогу ознайомитися з формуляром, зазначили, що перелік питань достатньо великий і для його заповнення не вистачить і десяти хвилин. У документі Європейської ради повідомляється, що такі дії керівництва ЄС пов’язані з прагненням фільтрувати тих людей, які можуть загрожувати безпеці чи здоров’ю громадян Європейського Союзу.
Відомо, що іноземці муситимуть повідомляти, чи мають вони серйозні захворювання, чи знаходилися в зоні бойових дій, коли планують повернутися до батьківщини тощо. Щоправда окремі посадовці вважають, що такий збір даних є прагненням встановити тотальне стеження.