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В Темзі знайшли тіло ще однієї жертви лондонського теракту

В Темзі знайшли тіло ще однієї жертви лондонського теракту
Поліцейські британської столиці сьогодні, 7 червня, знайшли в річці Темзі тіло ще одного загиблого внаслідок терористичного нападу, що скоїли зловмисники в ніч на 4 червня, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Загиблий виявився 45-річним громадянином Франції, якого донині вважали зниклим безвісти. Відомо, що в той час, коли терористи почали атакувати перехожих, наїжджаючи на них автівкою, чоловік разом зі своєю подругою гуляв на Лондонському мосту. Ця жінка наразі перебуває в лікарні в критичному стані. Французький президент Еммануель Макрон підтвердив інформацію щодо особи вже восьмого загиблого в результаті скоєного терористичного акту. Зокрема, знайдений чоловік виявися третім французом, який постраждав в цій трагедії.

Варто нагадати, що теракт відбувся в ніч з 3 на 4 червня в центрі Лондона. Спочатку нападники почали врізатися в пішоходів на білому фургоні, а опісля почали з ножем кидатися на перехожих. Загалом було поранено майже півсотні осіб. Очевидці розповіли, що три озброєні терористи кричали гасла на кшталт "На славу Аллаху!".
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