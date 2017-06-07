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Великобритания может покинуть еще одну европейскую институцию

Великобритания может покинуть еще одну европейскую институцию
Популярный в Украине израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что очень страшно становится от того, что только смерть людей рядом становится стимулом для адекватного восприятия людьми действительности. В результате теракта в Лондоне, как бы ни была страшна и печальна причина, премьер Великобритании Тереза Мэй посетовала, что «Конвенция по правам человека» в большой мере была причиной того, что спецслужбы и полиция не смогли предотвратить гибель людей.

Соломон Манн подчеркивает, что еще раз европейцы смогли убедиться, что всевозможные общества и конвенции на основе французского понимания «прав человека» на самом деле защищают права террористов совершать преступления.

«Тереза Мэй заявила, что в случае победы консерваторов на парламентских выборах 8 июня, она возможно будет добиваться выхода из европейской Конвенции по правам человека и денонсирует Римский статут на котором зиждется ЕСПЧ», – сообщил эксперт. Отметим, при ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли, десятки пострадали, сообщает лондонская полиция.
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