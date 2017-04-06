У Кремлі вважають, що в Сербії починається Майдан

У столиці Сербії Белграді та низці інших міст цієї країни почалися акції протести, які російська влада вже встигла порівняти з Майданом в Україні, передає replyua.net. Зокрема, журналісти пропагандистського агентства ТАСС вже встигли провести паралелі з подіями в центрі Києва у 2013-2014 роках. Наголошується, що після двох днів активних протестів громадськості, які, на переконання російських журналістів, планувалися для залучення широкої аудиторії, замість плакатів «Вибори вкрадені!» та «Вучич – не наш президент», мешканці міст почали висувати значно радикальніші вимоги, у тому числі, вони вимагають повалення диктатури.
Напередодні в адміністративному центрі Воєводини молоді люди вийшли з плакатами «Стоп диктатура» та «Вимагаємо відставки», а також висунула конкретні вимоги.
Суть першої вимоги полягає у необхідності замінити членів Республіканської виборчої комісії, друге – обрати нових представників Регулюючого органу електронних засобів масової інформації, третє - відставка голови Скупщини (парламенту) Сербії Майї Гойковіч і останню вимогу - зміна керівництва національної телерадіокомпанії Сербії РТС.