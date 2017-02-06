СБУ винесло рішення стосовно Ле Пен

СБУ оприлюднило рішення щодо заборони в’їзду на територію України лідерці французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, інформує replyua.net з посиланням на BBC.
Представник української відомства Олександр Ткачук повідомив, що в СБУ вирішили не забороняти Марін Ле Пен в’їзд на територію України. Дане рішення було прийняте за результатом аналізу різноманітних відомостей спільною робочою групою від СБУ та МЗС. Нагадаємо, що це питання піднялось на обговорення на початку поточного року. Представництво Служби безпеки України надіслало українському МЗС повідомлення, в якому розглядалась можливість заборонити перетинати український кордон для французького політика. Подібне рішення було обумовлено заявами пані Ле Пен стосовно території Криму. Представниця «Національного фронту» зазначала, що вважає анексію Криму цілком законною, і Крим, на її погляд, є виключно російською територією.
Нагадаємо, що нещодавно Марін Ле Пен заявила, що не бачить необхідності в продовженні дії санкцій проти Росії. За її словами, вони є неефективними і лише завдають великих труднощів економіці Європи.