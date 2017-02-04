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Марін Ле Пен пообіцяла французам свободу

Марін Ле Пен пообіцяла французам свободу
Голова французького партійного об’єднання "Національний фронт" Марін Ле Пен оголосила основні пункти своєї президентської кампанії, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Серед переліку того, що хоче зробити Ле Пен на посаді президента Франції, зокрема заявлено прагнення покинути зону євро, введення додаткових податків для працівників-іноземців, зниження пенсійного віку, який на даний момент однаковий і для французьких чоловіків, і для жінок – 60 років. Крім того, представниця "Національного фронту" пропонує збільшити обсяги ряду соціальних допомог, домогтись зменшення податків на заробіток для малого бізнесу, надавати безкоштовну освіту виключно для французів, зайнятись будівництвом в’язниць та взяти на службу додатково 15 тисяч правоохоронців. Ле Пен зауважила, що прагне домогтись виходу Франції з НАТО, а також провести референдум щодо подальшого виходу з Європейського Союзу. Подібні пункти своєї програми Марін Ле Пен пояснює як такі, що мають надати французам свободу та право голосу.

Додамо, що напередодні лідерка "Національного фронту" відмічала, що вважає санкції проти Російської Федерації «цілковитим безглуздям». На її думку, вони нічого не вирішили і лише стали причиною нових економічних проблем для країн ЄС.
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