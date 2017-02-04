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Дуда нагадав Кремлю про борги пере Україною та Польщею

Дуда нагадав Кремлю про борги пере Україною та Польщею
Президент Польщі Анджей Дуда нагадав Російській Федерації про те, що вона має дещо повернути Україні та Польщі для того, щоб мати доброякісні сусідські відносини. За його словами, російський лідер Володимир Путін має не тільки повернути польській стороні уламки літака Ту-154, який впав під Смоленськом ще 10-го квітня 2010 року, а й повернути України незаконно анексований Крим. Про це він заявив під час телеефіру на каналі «TVP», передає replyua.net.

«Тут і сумнівів не має бути, що це відверте порушення міжнародного права. У зв’язку з цим ми вимагаємо від Росії виконувати міжнародне право. Саме воно являється гарантом миру та безпеки у всьому світі», - наголосив Дуда. Крім того, він заявив, що Польща підтримує будь-які кроки, спрямовані на врегулювання ситуації на Донбасі та вирішення питання з Кримом. Також польський лідер додав, що він особисто проти «будь-яких провокацій». Він також наголосив, що Польща являється таким самим членом Північноатлантичного альянсу, які і інші, тому вона хоче мати гарантії безпеки, які передбачені домовленістю НАТО про колективну безпеку. «Безпека нашої країни має підкріплюватися не лише на паперах, а і в конкретних діях. Гарантом безпеки являється присутність військ НАТО на території нашої держави», - додав Дуда.
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