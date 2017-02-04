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Європейські погляди щодо санкцій проти РФ розділились

Європейські погляди щодо санкцій проти РФ розділились
Останнім часом погляди європейських лідерів щодо необхідності продовжувати і посилювати санкції проти Російської Федерації розділились. Повідомляє про це replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Якщо в Польщі представники уряду зазначили, що польська позиція стосовно російських санкцій є незмінною, то в Угорщині відчутні тенденції на зовсім протилежну думку. Поляки заявляють, що вони виступають проти зняття санкцій з Росії, так як санкції стали наслідком агресивної політики РФ і тому доки не буде змінена політика кремлівського керівництва, доти Польща і буде обстоювати подібну позицію. Що ж стосується угорців, то нещодавно місцевий керівник міністерства закордонних справ Петер Сіярто повідомив, що в Угорщині не вважають санкції ефективним методом боротьби проти російської агресії. Крім того, посадовець відмітив, що угорська економіка втратила через санкції близько 7 мільярдів доларів, а також, що в Угорщині не сприймають Російську Федерацію для себе в якості загрози.

Члени литовського уряду ж навпаки заявили, що не бачать сенсу в знятті санкцій, доки Росія продовжує свою агресивну військову політику щодо України. Як відмітив литовський керівник МЗС Лінас Лінкявічюс, ймовірна відміна санкцій проти Росії буде провалом Європи та її цінностей.
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