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Україна може отримати газ з Норвегії

Україна може отримати газ з Норвегії
Прес-служба компанії "Нафтогаз" заявила, що Україна незабаром зможе користуватись норвезьким газом, повідомляє replyua.net. Польські партнери почали перемовини з Норвегією щодо можливості постачання газу через Балтійську трубу, пише представництво "Нафтогазу". Таким чином сусіди прагнуть зменшити політичний тиск і залежність від російського постачальника. Однак подібна взаємодія Норвегії та Польщі може мати свої наслідки і для України, так як українська сторона також матиме змогу отримати доступ до норвезького газу.

Напередодні "Нафтогаз" звітував, що за результатами 2016 року, українська сторона загалом купувала менше газу, ніж в 2015 році. Всього Україна імпортувала природний газ з 15 європейських компаній, загальна частка імпорту з кожної водночас не перевищила 30 %.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз» повідомляв про підвищення вартості газу для промисловості. Ціни виростуть на 20%. Подібне рішення представництво компанії аргументує загальним зростанням ціни природного газу на ринку Європи. Це в свою чергу матиме істотні наслідки для підприємств, які задіяні в хімічній чи металургійній сфері. Але експерти зазначають, що з часом варто очікувати, що подібне підвищення цін відобразиться і на інших промислових виробниках.
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