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Пользователи обсуждают очень резкое заявление Терезы Мэй

Пользователи обсуждают очень резкое заявление Терезы Мэй
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, показала всем довольно жесткий характер, смело поставив на место Джереми Корбина, главу Лейбористской партии, передает replyua.net со ссылкой на «Настоящее время».

Заявление Мэй прозвучало во время дебатов в Палате общин парламента Великобритании. Корбин спросил насчет отмены визита Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов. Мэй дала ответ Корбину на вопрос о том, почему она «не хочет прислушиваться к мнению 1,8 миллионов жителей страны». Напомним, что они подписали петицию, в которой потребовали отмены визита американского главы в Великобританию из-за его жесткой политики по мигрантам и изменению климата. Мэй жестко ответила главе партии и привела своей речью в восторг многих пользователей, которые высоко оценили ораторские способности британского премьера.

Многие пользователи при этом подчеркнули, что Тереза Мэй стала настоящим лидером, и она умеет жестко разговаривать с теми, кто не понимает элементарных вещей. Многие эксперты утверждали, что из Мэй не получится хорошего премьера, когда она только заступила в должность, однако сейчас Мэй продемонстрировала всему миру, что готова отстаивать интересы своей страны.
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