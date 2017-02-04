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Дуда звинуватив Росію у порушенні міжнародного права

Дуда звинуватив Росію у порушенні міжнародного права
Польський президент Анджей Дуда нагадав російській владі про взяті на себе зобов’язання бути для України гарантом безпеки у ході підписання Будапештського договору, повідомляє replyua.net. На переконання Дуди, на сьогоднішній день Кремль винен перед Україною. Також лідер Польщі наголосив, що офіційна Варшава готова сприяти у реалізації усіх кроків, які допоможуть завершити військові дії на Донбасі. Президент Польщі також звинуватив Росію у тому, що своїми діями вона порушує міжнародне право.

«Ми стали свідками цілком очевидного та незаперечного порушення міжнародного права. З урахуванням сказаного мною, ми чекаємо на те, що міжнародне право буде дотримано і це допоможе у встановленні миру», - наголосив Дуда. Він додав, що через військові дії на Донбасі Варшава буде вимагати від НАТО надання додаткових гарантій безпеки. Така гарантія може проявлятися у присутності військ Альянсу на польській території.

Як відомо, кілька днів тому розпочалися спільні полько-американські навчання військових. Участь у маневрах неподалік містечка Жагань взяли загони танків та артилерія. Відкривав навчання президент Польщі Анджей Дуда.
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