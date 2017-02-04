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Российские хакеры совершили еще одну кибератаку на европейскую страну

Российские хакеры совершили еще одну кибератаку на европейскую страну
Мартин Бернсен, представитель полицейской службы безопасности Норвегии, сообщил о том, что организация АРТ29 совершила хакерскую атаку на девять почтовых аккаунтов норвежских госслужащих, передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.

Бернсен подчеркнул, что речь идет о российских хакерах, и предостережение о кибератаках поступало норвежским властям от иностранных спецслужб. Однако представитель норвежской полицейской службы отказался уточнять, из какой именно страны пришло это предупреждение. Кроме того, атака была совершена и на саму полицейскую службу, на правительственные и военные структуры Норвегии. Попытка взломать серверы не удалась – Бернсен отметил, что хакеры не смогли получить доступ к секретной информации.

Организация имеет отношение к России, заявил Бернсен, и кибератаки имеют признаки, которые указывают на то, что за ними стоит организация АРТ29. При этом Бернсен добавил, что между государствами сейчас существует международная кооперация, позволяющая предостерегать страны о кибератаках, происходящих регулярно в последнее время.
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