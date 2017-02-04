Естонія підтримує посилення антиросійських санкцій у зв’язку із загостренням на Донбасі

Депутати естонського парламенту запропонували посилити санкції проти Кремля, якщо на Донбасі у подальшому буде загострюватися ситуація. Відповідну інформацію напередодні оприлюднили у прес-службі законодавчого органу Естонії, передає replyua.net. У відповідності до тексту повідомлення, ініціатором такої пропозиції стали представники комісії із зовнішньополітичних питань естонського парламенту напередодні запланованої на 6 лютого зустрічі Ради ЄС і закордонних справ.
За словами очільника комісії Марко Міхкельсона, офіційний Таллінн виступає із засудженням ескалації військових дій на Донбасі. Він наголосив, що антиросійські санкції повинні діяти доти, доки не будуть виконані Мінські домовленості. У той же час Мікхельсон зазначив, що на Донбасі різко загострилася ситуація, внаслідок чого кілька десятків людей загинули. Разом з цим, на думку його заступниці Кейт Пентус-Розіманнус, естонська влада та ЄС зокрема повинні надалі підтримувати територіальну цілісність України та наполягати, аби військові дії на Донбасі повністю припинилися.
«У разі продовження війни в Україні та недотримання Мінських угод, адекватною реакцією буде перегляд санкцій та їх посилення», - зазначила вона.