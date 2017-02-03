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Мэй насмешила соцсети, заставив помощника-здоровяка нести сумочку

Мэй насмешила соцсети, заставив помощника-здоровяка нести сумочку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поставила в неловкое положение своего помощника-здоровяка: под «прицелом» камер журналистов-обозревателей помощнику пришлось нести женскую сумочку. Как передаёт replyua.net со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror, в соцсетях британцы весьма неоднозначно отреагировали на инцидент.

Видео с инцидентом между Мэй и её помощником опубликовали изначально СМИ, но оно настолько удивило британцев, что те быстро распространили его в соцсетях. На ролике видно, как Тереза Мэй, увлёкшись беседой, передаёт свою сумочку сотруднику службы безопасности. В соцсетях шутят, что элегантный клатч «внезапно помешал» главе британского кабинета министров.

Напомним, Тереза Мэй на Мальте планировала встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако СМИ сообщили, что эта встреча не состоялась. По итогам визита Мэй стало известно, что официальный Лондон не намерен отходить от курса на выход Великобритании из Европейского союза, который в рамках прошлогоднего референдума поддержало большинство жителей этой страны.

Мэй насмешила соцсети, заставив помощника-здоровяка нести сумочку


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