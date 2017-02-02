Європарламент схвалив надання «безвізу» для Грузії

Під час сьогоднішнього засідання Європарламенту було схвалено рішення щодо скасування віз для відвідання країн Шенгенської зони для громадян Грузії, повідомляє replyua.net з посиланням на «Грузія онлайн». Зазначається, що 553 депутати із присутніх 647 проголосували за надання грузинським громадянам безвізового режим. Проти такого рішення було 66 депутатів, утриматися вирішили 28.
За розрахунками депутата Європарламенту Марії Габріель, яка виступала з доповіддю стосовно надання грузинським громадянам, «безвіз» для цієї країни вступить в силу вже до кінця квітня поточного року. Це означає, що у грузин з’явиться можливість перебування без віз у країнах зони Шенгену протягом 90 днів із 180.
Тепер, згідно з існуючими процедурами, після схвалення у Європарламенті формальне затвердження регуляції має здійснити Рада Європи на рівні міністрів. Після цього законодавчі зміни повинні бути опублікованими в Офіційному журналі Євросоюзу після того, як вони будуть підписані президентом Європарламенту та відповідної країни, яка очолює Раду Європи (наразі це Мальта). Регуляція починає діяти через три тижні після публікації.