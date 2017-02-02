У Польщі назвали «Газпром» елементом гібридної війни Москви проти Варшави

Влад Росії використовує «Газпром» у якості засобу гібридної війни проти польської сторони, а наміри Кремля завершити будівництво другої гілки газової магістралі «Північний потік» - це провокації по відношенню до Варшави. Як повідомляє replyua.net, таку думку в розмові з журналістами «Польського радіо» озвучив керівник порталу BiznesAlert.pl Войцех Якубик. Він наголосив, що польський уряд, і зокрема очільник Міністерства енергетики Кшищтоф Тхужевський, буде всіляко протидіяти будівництву «Північного потоку».
«Хоча «Газпром» є нашим головним постачальником газу, водночас він нам додає чимало клопоту», - наголосив Якубик. За його словами, протягом останнього десятиліття Варшава на постійній основі мала проблеми через скорочення або зупинення постачання палива, і причиною цих проблем були саме дії російського монополіста.
«Російський «Газпром» вирішив розпочати певною мірою гібридну війну проти Польщі, оскільки не має можливостей для оголошення війни відкритої. Напевно, це стало можливим завдяки тому, що польська сторона знаходиться під захисною парасолькою Європейської комісії», - вважає експерт.