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Масові протести в Румунії: громадяни вийшли на антикорупційний майдан

Масові протести в Румунії: громадяни вийшли на антикорупційний майдан
Вкрай неспокійна ситуація протягом вчорашнього дня спостерігалася напередодні у румунській столиці Бухаресті. Як повідомляє replyua.net, не менше трьох сотень жителів столиці стали учасниками акції протесту та наполягали на відставці уряду.

За інформацією ЗМІ, все почалося після того, як уряд Румунії видав скандальну постанову без погодження її з депутатами парламенту. В документі пропонується визнати деякі злочини як такі, які не містять ознак криміналу,а це, на переконання мітингувальників, сприятиме уникненню відповідальності значній частині корупціонерів.

Люди не погоджуються зі сценарієм влади, у відповідності з яким передбачається помилування значної частини корупціонерів. Незважаючи на те, що у центральній частині Бухаресту зібралося кілка тисяч людей, під час нічного засідання уряду була ухвалена скандальна постанова щодо амністії для хабарників. На переконання українського журналіста Сергія Барбу, останні вибори в парламент Румунії дуже нагадували українські, коли виборців купували за кілограм гречки. А наслідком цього стала нинішня ситуація. Барбу назвав рішення румунських міністрів значним кроком назад у подоланні корупції.
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