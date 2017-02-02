На потенційних терористів Німеччини будуть одягати браслети

Урядом Німеччини було прийнято закон, яким передбачається користування електронними браслетами для того, аби стежити за ймовірними терористами, передає replyua.net. За інформацією очільника МВС цієї країни Томаса де Мезьєра, таким чином удасться значним чином полегшити діяльність поліцейських і сприятиме попередженню серйозних терактів у Німеччині. Прийняття відповідних поправок до закону відбулося напередодні, 1 лютого.
Поправки передбачають, що використання електронних браслетів, які одягаються на ногу осіб, підозрюваних у причетності до скоєння тяжких злочинів, або ж які є схильними до подібних порушень закону, буде спрощено. Це, на переконання авторів нововведень, допоможе поліцейським з більшою ефективністю слідкувати за переміщенням імовірних злочинців. В той же час, Томас де Мезьєр не вважає, що використання браслетів стане панацеєю, проте їх можна буде використовувати в якості інструмента спостереження, завдяки якому значною мірою буде полегшена робота правоохоронців.
Разом з цим, використовувати спеціальні браслети будуть однаково як по підношенню до німецьких громадян, так і іноземців, дії яких викликали підозри у поліції.