Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Соцсети «взрывает» история итальянской модели Паола Саулино, которая пообещала каждому третьему итальянцу оральный секс в обмен на их голоса в поддержку конституционных реформ в стране — девушка своими действиями уже подтвердила, что не была голословной, она уже начала «выдавать» итальянцам обещанный секс. Как передаёт replyua.net, 27-летняя манекенщица уже обслужила 400 жителей Италии, но ей предстоит ещё длительная работа — в списке тех, кто заслужил секс, оказалось 19 млн итальянцев.
Пользователи Сети удивляются, что девушку не напугали такие цифры — несмотря на миллионную аудиторию, которую ей предстоит «поблагодарить» за неравнодушие на голосовании, она намерена выполнять обещание. По её подсчетам, наградить «благодарным сексом» Паола Саулино сможет всех фигурантов списка не раньше, чем к концу 2018-го года.
В частности, девушка уже организовала секс-тур по Италии — она начала своё «путешествие» 7 января 2017-го года с Рима, а затем продолжила «благодарить» голосовавших в Палермо. Отмечается, что она намерена объехать все итальянские города.