Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа згодна з позицією НАТО стосовно того, що з Російською Федерацією діалог потрібно вести з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає replyua.net.
За його словами, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та міністром оборони США Джеймсом Меттісом всі сторони наголосили на необхідності Сполучених Штатів залишатися відданими НАТО та трансатлантичному зв’язку. «Нам не потрібне протистояння. Ми не хочемо нової холодної війни. Тому ми готові вести політичні переговори з Росією. Нове керівництво США також наголошує на необхідності ведення переговорів з Кремлем, але лише з позиції сили. На мою думку, це така ж сама позиція, яку має НАТО, яку ми визначили під час саміту у Варшаві. Потрібний сильний захист, але при цьому потрібен діалог з Москвою», - наголосив Столтенберг. Він зауважив, що Сполучені Штати підтвердили свою відданість угодам з НАТО, нарощуючи військову присутність на території Європи. Раніше, як відомо, Дональд Трамп заявляв, що НАТО – це застаріла організація, яка на сьогоднішній день невдало бореться з тероризмом у світі.