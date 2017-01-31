валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа згодна з позицією НАТО стосовно того, що з Російською Федерацією діалог потрібно вести з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає replyua.net.

За його словами, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та міністром оборони США Джеймсом Меттісом всі сторони наголосили на необхідності Сполучених Штатів залишатися відданими НАТО та трансатлантичному зв’язку. «Нам не потрібне протистояння. Ми не хочемо нової холодної війни. Тому ми готові вести політичні переговори з Росією. Нове керівництво США також наголошує на необхідності ведення переговорів з Кремлем, але лише з позиції сили. На мою думку, це така ж сама позиція, яку має НАТО, яку ми визначили під час саміту у Варшаві. Потрібний сильний захист, але при цьому потрібен діалог з Москвою», - наголосив Столтенберг. Він зауважив, що Сполучені Штати підтвердили свою відданість угодам з НАТО, нарощуючи військову присутність на території Європи. Раніше, як відомо, Дональд Трамп заявляв, що НАТО – це застаріла організація, яка на сьогоднішній день невдало бореться з тероризмом у світі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»
Важное за сутки
30 янв 2017
20497

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
16118

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

31 янв 2017
10052

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

Последние новости

Москаль спрогнозировал наступление самого сложного года для Украины

Терористи планують нові обстріли мирного населення на Донбасі – Кабакаєв

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

У "ДНР" відреагували на поранення "Гіві"

«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка

Юрий Стець обратился к главе Facebook с просьбой по Украине

Порошенко провів нараду з силовиками

Європа відреагувала на обстріли Авдіївки

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

В ЄС вимагають негайного припинення вогню в районі Авдіївки

Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Керівник СММ ОБСЄ шокований таким порушенням Мінських угод на Донбасі

Ремонт ліній електропостачання в Авдіївці сьогодні неможливий через постійні обстріли

Эксперт назвал два фактора, которые привели к обострению ситуации на востоке страны

Путін безпосередньо наказав почати військові дії в Авдіївці – Шкіяряк

 Новости за день