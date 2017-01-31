Кремль хоче розв’язати нову війну на Балканах – експерт

У зв’язку з діями Росії на Балканах зросли ризики відновлення конфліктної ситуації, проте стверджувати про те, що там розпочнуться серйозні військові дії, не варто. Як повідомляє replyua.net, відповідна заява була озвучена аналітиком Міжнародного центру перспективних досліджень Євгеном Ярошенко. На його переконання, повторення ситуації, яка мала місце у 90-х роках минулого століття не буде, тому що переважна більшість країн на Балканах є членами НАТО. Більше того, зазначив експерт, про свої плани приєднатися до членства в Альянсі заявили навіть ті країни, у яких з Кремлем завжди були тісні стосунки. Також у перспективі балканські держави хочуть вступити до ЄС.
«Спостерігається намагання балканських країн поступово зменшити свою залежність від РФ. Для прикладу можна взяти Чорногорію, котра з 2014 року проводить активну політику для приєднання до НАТО», - сказав Ярошенко. Він переконаний, що загостритися ситуація може лише в таких балканських країнах, як Боснія та Герцеговина або Косово.
Зазначимо, що раніше очільник Косово Хашим Тачі звинуватив владу Сербії у намаганні анексувати північ регіону у відповідності до сценарію, який свого часу використала Росія в Криму.