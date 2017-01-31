Эксперт: заявление Качиньского об Украине и Польше отражает настроения польских властей

Из-за новой волны «исторического» конфликта между двумя государствами Польша может отказаться от роли адвоката Украины в Евросоюзе, однако для Киева это не обернется какими-то последствиями. Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований.
«Ярослав Качиньский заявил о том, что теперь будущее отношений между двумя странами находится под большим вопросом, и слова лидера «Права и Справедливости» отражают общие настроения правящей команды Польши. Однако Польша ведет такую политику в последние годы, что сама себя загоняет в изоляцию. Уже случались конфликты между Германией и Польшей, а также между институциями Евросоюза и Польшей по поводу изменений в Конституцию, по вопросам свободы слова. Получается, что именно Польша загоняет себя в угол», отметил Ярошенко.
Он уверен, что даже в том случае, если Польша не откажется от роли адвоката, к ней уже не будут прислушиваться, как раньше. Мнение изменится в Германии, Франции и, скорее всего, даже в Великобритании.