Меркель виступила із заявою щодо загострення ситуації на Донбасі

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що вrрай стурбована тим, .що на Донбасі протягом останніх днів спостерігається значне загострення ситуації, що призвело до втрат серед представників ЗСУ, повідомляє replyua.net. Під час сьогоднішньої прес-конференції з президентом України Петром Порошенко в Берліні Меркель наголосила: «Нам стало відомо про недотримання режиму тиші на територіях, підконтрольним бойовикам, загинули солдати і ця ситуація не може не хвилювати. Крім цього вона зазначила, що в такій ситуації значно зростає роль «нормандського формату».
Німецький лідер додала, що необхідно зробити все можливе для того, аби втілити положення Мінських угод, незважаючи на те, що це дуже непросто. При цьому Меркель наголосила на правильності обраного нормандською четвіркою та нормандським форматом шляху та запевнила у подальшому його дотриманні.
Тим часом, під час сьогоднішніх боїв поруч з населеним пунктом Авдіївка Донецької області загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня важкості. Відповідну інформацію надали сьогодні у прес-службі штабу АТО. Найбільш інтенсивним вогонь терористів був поруч з Яковлівкою та неподалік району Спартака.