Курйоз на ЧЄ з біатлону: коментатор дав свою оцінку

Резонансний курйоз з російським гімном на чемпіонаті Європи з біатлону мав досить символічний вигляд, коли російські та українські представники зійшли з подіуму. Як повідомляє replyua.net, на думку українського коментатора Андрія Столярчука, це все набуло ще більшого резонансу, зважаючи на побоювання Міжнародного союзу біатлоністів впроваджувати санкції проти російських спортсменів через скандал з допінгом.
«Коли я вперше переглядав цей відеозапис, то в мене склалося таке враження, що там недопрацювали організатори. Але, не зважаючи на причини, все це мало дійсно символічний вигляд», - зазначив він. «Я хотів би висловити свої сподівання щодо цього «символізму»: хочу, щоб так було і надалі, особливо зважаючи на відсутність рішення Міжнародного союзу біатлоністів щодо російських спортсменів», - додав Столярчук.
Крім того, коментатор зауважив, що з часом все стане на свої місця і покарання знайде своїх винуватців. «Якщо раніше такими питаннями займалися відповідні комісії, то зараз, як я бачу, ініціатива переходе в руки самих спортсменів. Рано чи пізно ситуація набере ще більшого резонансу, і тоді від сорому втекти вже буде неможливо. Скоріше за все, це буде на чемпіонаті світу, де будуть брати участь заслужені «допінгісти» Росії Старих та Логінов», - наголосив він.