Хакери РФ здійснили атаку на МЗС Польщі

Видання Rzeczpospolita повідомило про атаку на зовнішньополітичне відомство Польщі, яка була здійснена учасниками хакерської групи «АРТ 28». Цю групу безпосередньо пов’язують з ГРУ російського Генштабу. За інформацією польських журналістів, ще в грудні минулого року, після проведення засідання Ради Росія – НАТО кільком працівникам відомства були розіслані електронні листи нібито від генсека Альянсу Йенса Столтенберга. Коли були відкриті завантажені додатки до цього листа, це призвело до автоматичного встановлення вірусних програм, які дають змогу взяти інформацію з комп’ютера.
Хоча польському МЗС вдалося приборкати цю кібератаку, проте виявити спробу проникнення до інформаційних систем було складно, оскільки для цього нападу російські хакери використали сервери МЗС однієї з латиноамериканських держав.
Раніше американська розвідка оприлюднила частину доповіді, в якій мова йшла проте причетність Росії до процесу виборів президента США з метою збільшити шанси на перемогу в них Дональда Трампа. Автори документу наголосили, що ініціатором цих хакерських втручань був безпосередньо президент РФ Володимир Путін.