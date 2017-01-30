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Литва требует у России Калининградскую область, а РФ – Вильнюсский край

Литва требует у России Калининградскую область, а РФ – Вильнюсский край
Как передает replyua.net, депутат литовского Сейма Линас Бальсис, во время своей речи на конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» шокировал общественность заявлением о том, что России следовало бы добровольно отдать Калининградскую область, которую, нарушая все законные акты, принятые после Второй мировой войны Россия незаконно «привязала» к своей территории. Депутат уверен, что Калининград был присоединен к территории СССР лишь до того, времени пока лидеры Европы не подписали мирное соглашение.

Парламентарий предложил Сейму не «сдавать» историческую часть своей территории и решить, каким путем возвращать свои земли. В речи Бальсиса не обошлось без упоминания о том, что Россия аннексировала украинский Крым. По словам депутата, если Россия отобрала Крым, значит послевоенные границы нарушены и этим самым Калининград должен быть возвращен ЕС.

В дипломатическом ведомстве РФ, как всегда долго ждать с ответом не стали и ответили литовским парламентариям, что Вильнюсский край, который сейчас находится в сердце Литвы, должен быть возвращен России, так как до 1917-го года он входил в состав Российской империи.
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