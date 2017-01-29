Европарламент начнёт вычитывать из зарплаты Марин Ле Пен около 50%

Как стало известно из достоверного источника Midi Libre, у Марин Ле Пен, которая, на данный момент, является главой французской партии были найдены номинальные работники, существующие только на бумаге. А именно помощница Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье. На них, в течение года, были потрачены €340 тысяч. Теперь глава партии обязана вернуть все деньги, которые были использованы для зарплаты своих фиктивных работников. Гризе якобы заработала €298,5 тыс, а Лежье было выплачено €41,5 тысяч.
Глава партии "Национальный фронт" в принудительном порядке обязана возвратить все использованные ею деньги до конца января и до конца февраля, соответственно. Если материальные средства не будут возвращены до обозначенных сроков, то Европарламент будет обязан начать конфискацию практически 51 процента из парламентерского оклада Марин Ле Пен. Действие это вынужденное и направленное на погашение всех её противоправных трат на фиктивных работников. (телохранителя и помощницу)
Стоит напомнить, что ранее стало известно о том, что Марин Ле Пен планирует в скором времени посетить Крым, невзирая на недавнее заявление СБУ, касательно санкции, наложенной на въезд в Украину для Ле Пен.