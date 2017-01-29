Експерт: доки всі зосередилися на виборах у Франції та Німеччині, в Болгарії до влади прийшов «кардинал Путіна»

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Новообраний президент Болгарії Румен Радєв вступив на посаду 22 січня поточного року. При цьому його політична позиція досі викликає масу запитань, адже саме Радєв, будучи кандидатом на пост президента, неодноразово підкреслював, що Росія має стати надійним стратегічним партнером для Болгарії, засуджував Захід стосовно введення та посилення санкцій проти Росії та наголошував на тому, що ніякої гібридної війни Кремль не веде. На думку болгарського політичного експерта Георгія Димитрова, Радєв може стати одним із ключових «стовпів Путіна» у Європі.За словами експерта, доки всі зосередили свою увагу на потужниї європейських гравцях, таких як Франція, Німеччина, де незабаром можуть відбутися переформатування влади, всі вже забули про інші країни, де вже відбулися вибори.«Кандидатура Радєва була висунута на вибори в рамках гри, яку веде велика частина нової політичної еліти Болгарії на чолі з прем'єр-міністром Бойко Борисовим і більшістю парламентаріїв від соціалістичної і націоналістичної партій, з видалення чинного прозахідного президента Россена Плевнелієва. Справа в тому, що ще до виборів всі ключові посади в нашій країні, включаючи прем'єр-міністра Бойко Борисова, були так чи інакше пов'язані з колишньою Комуністичною партією і КДС – болгарським КДБ. В результаті зрежисовані Борисовим зусилля призвели до висунення двох ключових проросійських кандидатів: один з правлячої партії і другий з числа соціалістів – пан Радев, який і став у підсумку переможцем. І я впевнений, що це було зроблено на вимогу президента Росії Володимира Путіна», - висловив переконання Георгій Димитров.