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Скончался талантливый Александр Тиханович

Скончался талантливый Александр Тиханович
В ночь на 28 января не стало Александра Тихановича, одного из самых известных советских и белорусских музыкантов, популярность которому принес ансамбль «Верасы».

Как информирует replyua.net, об этом сообщили белорусские источники. Дочь Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, с которой он прожил всю жизнь, Анастасия, написала о страшной утрате на своей странице в Инстаграме. «Мы благодарим всех, кто поддерживал его и молился за здоровье в последний и самый сложный год», написала дочь музыканта. Тиханович скончался несколько часов назад в Минске, музыканту было всего 64 года. Белорусские источники сообщают, что последние месяцы Тиханович выглядел неважно, и сильно болел, однако ни разу не жаловался на свое самочувствие и продолжал работать. До недавнего времени вместе с супругой Ядвигой он даже выступал на сцене.

Карьеру Александр начал в ансамбле «Верасы» в 1973 году. Там и познакомился со своей супругой, с которой прожил несколько десятилетий. Ядвигу и Александра называли одной из самых красивых и прочных пар в шоу-бизнесе. О дате и месте похорон пока не сообщалось.
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