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В Европарламенте назвали страну, из-за которой Украина не получает безвиз

В Европарламенте назвали страну, из-за которой Украина не получает безвиз
Ребекка Хармс, депутат Европарламента, заявила о том, что Украина до сих пор не может получить безвизовый режим только из-за Франции, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.

По словам Хармс, она получила информацию от внешнеполитического ведомства Германии, и там сообщили, что именно Франция стала последней страной в Евросоюзе, которая продолжает тормозить предоставление безвиза. «Мы можем заверить в том, что в ближайшее время визовый режим для Украины отменят. Однако мы по-прежнему не можем назвать конкретную дату», отметила евродепутат. Кроме того, Хармс подчеркнула, что ЕС положительно воспринимает проходящие в Украине реформы, и все европейские институты заинтересованы в тех положительных изменениях, которые начали происходить в Украине.

«В Европе должны понять – для всех украинцев безвиз является символом доверия между Еврокомиссией и Украиной», подчеркнула депутат. Напомним, что известный журналист Рикард Йозвяк ранее заявил, что Европейский Союз примет окончательное решение по предоставлению безвизового режима весной текущего года.
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