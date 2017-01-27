Среди трудовых мигрантов в Эстонии больше половины – граждане Украины

Число украинских граждан, работающих в Эстонии, достигло 57 процентов от общего числа трудовых мигрантов в стране, сообщает replyua.net со ссылкой на Голос.ua.
В прошлом году украинцы получили 1030 видов на жительство в этом государстве. Также власти Эстонии отметили, что в предыдущие годы наплыв трудовых мигрантов из Украины тоже был очень высоким: в 2014 году он достиг 57 процентов, в 2015 году – 60 процентов. На втором месте по числу трудовых мигрантов в Эстонии находятся россияне – в 2016 году на заработки из России приехали 302 человека, и это примерно 14 процентов от общего числа мигрантов. В предыдущие годы наплыв мигрантов из РФ был примерно таким же.
По словам Майге Лепп, руководителя бюро миграции Департамента полиции Эстонии, больше всего украинцев, приехавших на заработки, трудятся на предприятиях – среди них много квалифицированных рабочих, а также специалистов по установке оборудования. Многие украинцы работают в строительной отрасли, занимаются судоремонтом, сельским хозяйством. Кроме того, в последние годы появилось много сезонных рабочих.